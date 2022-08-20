На виїзді із Севастополя утворився величезний затор

Затор на на трасі Севастополь – Ялта

Люди масово намагаються залишити місто, у якому лунали вибухи

Після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор. Відео вервечки машин на трасі Севастополь – Ялта оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Очевидно, люди масово намагаються залишити місто, де вранці лунали вибухи в районі штабу Чорноморського флоту Росії.

Окрім того, у Мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму «пора валити». Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

Нагадаємо, 20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.

Внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Рашисти намагалися збити безпілотний літальний апарат з автоматів Калашникова.