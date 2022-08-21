В окупованому Севастополі знову спрацювала ППО (відео)

Місце опублікували відео роботи ППО

Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО. Про це повідомив так званий «губернатор» Криму Михайло Развожаєв.

«Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії», – написав він.

Тим часом місцеві пабліки вже опублікували відео вибухів.

Нагадаємо, після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор.

Окрім того, у мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму «пора валити». Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

Зазначимо, 20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.

Внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.