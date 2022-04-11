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    Події в Україні

    Рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину

    Окупанти вдалися до хімічної атаки - Рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину
    Окупанти вдалися до хімічної атаки
    фото з відкритих джерел

    У постраждалих зафіксували дихальну недостатність

    Приблизно годину тому (інформація станом на 22.11) 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь токсичну речовину невідомого походження, яку скинули з ворожого безпілотного літального апарата. Про це повідомив полк «Азов».

    «У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром», – йдеться в повідомленні.

    Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

    Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

    Раніше стало відомо, що ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

    Напередодні на Луганщині росіяни влаштували хімічну атаку (відео).

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину