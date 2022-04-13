«Світ має реагувати вже зараз» – Зеленський про застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі

«Після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить»

Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 13 квітня сказав, що дуже уважно сприймає вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною.

«Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.

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