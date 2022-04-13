«Світ має реагувати вже зараз» – Зеленський про застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі
«Після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить»
Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 13 квітня сказав, що дуже уважно сприймає вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною.
«Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу», – наголосив глава держави.
Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.
Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.