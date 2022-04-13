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    Події в Україні

    «Світ має реагувати вже зараз» – Зеленський про застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі

    Президент закликає світову спільноту вжити превентивних заходів щодо країни-терористки - «Світ має реагувати вже зараз» – Зеленський про застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі
    Президент закликає світову спільноту вжити превентивних заходів щодо країни-терористки
    фото: Офіс президента

    «Після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить»

    Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 13 квітня сказав, що дуже уважно сприймає вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною.

    «Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу», – наголосив глава держави.

    Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Володимир Зеленський розслідування Україна окупація #stoprussia
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    «Світ має реагувати вже зараз» – Зеленський про застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі