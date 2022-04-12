Стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь

Напередодні ввечері рашисти скинули токсичну речовину на місто

Ввечері 11 квітня росіяни завдали хімічного удару по Маріуполю. Засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький стверджує, що внаслідок хімічної атаки росіян у Маріуполі постраждали вже три людини.

Білецький заявив, що вороги застосували заборонену зброю масового ураження по заводу «Азовсталь», який буквально є фортецею українських бійців.

Саме «Азовсталь» є місцем дислокації полку «Азов», який вже понад місяць героїчно боронить Маріуполь від російських загарбників.

За словами колишнього командира полку, троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння хімічними речовинами, але «без катастрофічних наслідків».

«Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно», – заявив Білецький.

Нагадаємо, рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

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