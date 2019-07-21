У Торецьку «замінували» 14 виборчих дільниць



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На дільницях, про мінування яких надійшло повідомлення, працюють групи поліцейських, вибухотехніків, кінологів Фото: Нацполіція

Повідомлення про мінування перевіряють правоохоронці та рятувальники

За перші години голосування на позачергових парламентських виборах поліцейські Донеччини відкрили 5 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

У Бахмутському районі два злочини виявлено на одному виборчому окрузі. У першому випадку чоловік виніс бюлетень за межі дільниці, що помітив наглядач та покликав поліцейських, у іншому – жінка 1941 року народження виявила, що за неї вже розписалися.

У Селидовому мешканець отримав бюлетені за всю родину та хотів за них проголосувати, а у Бахмуті із запрошенням на виборчу дільницю прийшла 15-річна дівчина.

У Торецьку близько 10:40 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що нібито заміновано 14 виборчих дільниць. Зараз на місцях працюють групи поліцейських, вибухотехніків, кінологів та рятувальників. Перевірка триває.

Чотири факти кваліфіковано за ч.1 ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація мінування – ст. 258 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, 06:45 до служби «102» поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ «Майорське». О 09:35 було відновлено роботу КПВВ «Майорське». Будь-яких небезпечних предметів не виявлено.