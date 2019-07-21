Роботу КПВВ «Майорське» відновлено: вибухівки не виявлено



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КПВВ «Майорське» на лінії розмежування

Територію КПВВ обстежено групою розмінування ДСНС

О 09:35 було відновлено роботу КПВВ «Майорське» на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Територію КПВВ, адміністративні будівлі та прилеглу місцевість повністю обстежено групою розмінування ДСНС за допомогою спеціальних технічних засобів і службових собак, що навчені на пошук вибухівки . Будь-яких небезпечних предметів не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Пропуск осіб і транспортних засобів повністю відновлено.

Підрозділами Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил посилено заходи служби в КПВВ. Залучено додаткові прикордонні наряди з перевірки паспортних документів і огляду транспортних засобів з метою пришвидшення оформлення осіб, що накопичились за час перевірки території КПВВ.

Наразі усі КПВВ на лінії розмежування функціонують згідно літнього графіку роботи у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, 06:45 до служби «102» поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ «Майорське».

21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.