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    Невідомі «замінували» контрольний пункт «Майорське» на лінії розмежування

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    Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору &laquo;Горлівка - Бахмут&raquo; - Невідомі «замінували» контрольний пункт «Майорське» на лінії розмежування
    Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору «Горлівка - Бахмут»

    Територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС

    Сьогодні, 21 липня, 06:45 до служби «102» поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ «Майорське» на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

    «Щоб гарантувати належну безпеку для мирного населення штаб операції Об’єднаних сил вирішив призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору «Горлівка - Бахмут», - йдеться в повідомленні.

    Цивільні особи, що перетинали лінію розмежування в контрольному пункті, та особовий склад, який здійснює контрольно-перевірочні заходи, евакуйовані в безпечне місце. Наразі територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС та вживаються необхідні заходи безпеки.

    Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

    Нагадаємо, 21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.

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