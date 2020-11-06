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    На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)

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    Skoda вдарила Citroen, а той протаранив Mitsubishi - На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)
    Skoda вдарила Citroen, а той протаранив Mitsubishi
    Фото: Магнолія-ТВ

    ДТП сталася у напрямку моста Патона

    У четвер, 5 листопада, на бульварі Дружби народів у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

    Аварія трапилась у напрямку моста Патона. У крайній лівій смузі потрощилися Mitsubishi, Citroen, Skoda, повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Зі слів учасників ДТП, на дорозі був невеликий затор. Автомобіль Mitsubishi, що рухався попереду, загальмував. За ним почала пригальмовувати автівка Citroen, а ось водіїй Skoda не встиг зреагувати.

    В результаті Skoda вдарила Citroen, а той у свою чергу протаранив Mitsubishi.

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    На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)
    На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)
    На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)
    На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)

    В автопригоді не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували пасажирку Citroen.

    На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

    Як повідомлялося, 5 листопада на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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