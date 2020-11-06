На Дружби народів зіткнулися три автівки: є постраждалі (фото)

ДТП сталася у напрямку моста Патона

У четвер, 5 листопада, на бульварі Дружби народів у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Аварія трапилась у напрямку моста Патона. У крайній лівій смузі потрощилися Mitsubishi, Citroen, Skoda, повідомляє «Магнолія-ТВ».

Зі слів учасників ДТП, на дорозі був невеликий затор. Автомобіль Mitsubishi, що рухався попереду, загальмував. За ним почала пригальмовувати автівка Citroen, а ось водіїй Skoda не встиг зреагувати.

В результаті Skoda вдарила Citroen, а той у свою чергу протаранив Mitsubishi.

В автопригоді не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували пасажирку Citroen.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

Як повідомлялося, 5 листопада на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.