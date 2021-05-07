Делініатори для порятунку життя. В Києві міняють під'їзд «швидких» до лікарень (фото)

Делініатори у місцях під’їзду медичного спецтранспорту вже встановили в чотирьох лікарнях Києва

На територіях київських лікарень змінять організацію дорожнього руху для оперативного прибуття швидких

Київська міська державна адміністрація реалізує комплексну програму з максимально швидкого перевезення хворих до медичних закладів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов під час інспекції дорожнього руху біля Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

«Ми визначили перелік медичних установ Києва з найбільш проблемними під’їздами для швидких допомог. Зараз триває робота із упорядкування дорожнього руху на заїздах до лікарень, щоб забезпечити оперативне прибуття швидких до місця надання термінової медичної допомоги», – зазначив Костянтин Усов.

За словами заступника голови КМДА, в чотирьох медичних закладах Києва вже встановлено делініатори у місцях заїзду швидких, і планується зробити це ще у дев’яти лікарнях міста.

«Хаотичне паркування уповільнює рух швидких. Через безвідповідальних водіїв швидкі втрачають дорогоцінний час, який комусь може вартувати життя», – наголосив Усов.

Делініатори у місцях під’їзду медичного спецтранспорту вже встановили у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, Київській міській клінічній лікарні №8, Київській міській клінічній лікарні №9 та Дитячій клінічній лікарні №7.

За потреби упорядковуватимуть також і території лікарень. Зокрема, на території лікарні швидкої допомоги встановлять обмежувальні знаки. Відповідно, автомобілі, які порушуватимуть там правила паркування, будуть евакуйовані.

Також Усов розповів, що КМДА зараз збирає дані з GPS-трекерів усіх швидких допомог і слідкує на яких вулицях Києва вони уповільнюються. У тих місцях система дорожнього руху буде змінена.