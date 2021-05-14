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    Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі пустять з молотка

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    Двоповерхова будівля поліклініки виставлена на продаж - Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі пустять з молотка
    Двоповерхова будівля поліклініки виставлена на продаж
    Фото: Prozorro

    Аукціон з продажу поліклініки запланований на 3 червня

    Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі, що на вулиці Гоголя 2, виставили на продаж. Про це повідомляє спільнота «Мій Бориспіль» на своїй сторінці у Facebook.

    відповідне оголошення про продаж будівлі поліклініки з’явилося на платформі онлайн-оголошень OLX, а на сайті Prozorro повідомляється про запланований аукціон з продажу цього об'єкта.

    Аукціон пройде 3 червня 2021 року.

    Стартова ціна – 8,427 млн грн без ПДВ.

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    Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі пустять з молотка
    Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі пустять з молотка
    Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі пустять з молотка
    Будівлю дитячої поліклініки в Борисполі пустять з молотка

    В описі лоту зазначено, що будівля має наступні класифікації: магазин (гастроном, універмаг, мінімаркет), аптека, перукарня, хімчистка, пральня, лікарняно-оздоровчий заклад, фізкультурно-оздоровчий заклад тощо.

    Будівля зведена в 1968 році. Кількість поверхів – 2. Загальна площа будівлі – 933,9 кв. м.

    Теги: нерухомість Київщина лікарня ProZorro аукціон
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