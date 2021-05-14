В Одесі сталася пожежа в лікарні: три десятки людей евакуювали (фото)

Загоряння сталося в процедурному кабінеті на першому поверсі триповерхової будівлі

Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб

У п’ятницю, 14 травня, в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Про це повідомляє обласна пресслужба ДСНС.

У відомстві заявили, що в службу порятунку надійшло повідомлення про загорання в урологічному відділенні МКЛ №10.

У ДСНС додали, що по прибуттю рятувальників встановлено загоряння в процедурному кабінеті на першому поверсі триповерхової будівлі стаціонарного урологічного відділення.

Рятувальники повідомили, що медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб (24 пацієнта, з яких шість лежачих та 12 персоналу).

За даними ДСНС, пожежу було ліквідовано, загиблих й постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

До слова, сьогодні під час пожежі на Київщині загинув чоловік.