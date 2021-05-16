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    Події в Україні

    У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)

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    Рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали трубу та дістали тваринку - У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)
    Рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали трубу та дістали тваринку
    Фото ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

    Тварина знаходилася на самому дні труби

    В місті Коломия допомога рятувальників знадобилася їжачку, який впав в глибоку трубу на території м’ясокомбінату.

    Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

    «Прибувши на місце, було встановлено, що тварина знаходиться на самому дні труби. Щоб її звільнити, рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали трубу та дістали їжачка, після чого той поспішив у пошуках нових пригод», – йдеться у повідомленні.

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    У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)
    У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)
    У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)
    У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)
    Фото ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

    Виїзд рятувального екіпажу в складі двох бійців здійснювався на автомобілі САРМ.

    Нагадаємо, на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії чотири людини загинули.

    Також повідомлялося, що у Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

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    Теги: ЗМІ ДСНС Івано-Франківщина тварини рятувальники
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