У Коломиї бійці загону ДСНС врятувати їжака (фото)

Рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали трубу та дістали тваринку

Тварина знаходилася на самому дні труби

В місті Коломия допомога рятувальників знадобилася їжачку, який впав в глибоку трубу на території м’ясокомбінату.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

«Прибувши на місце, було встановлено, що тварина знаходиться на самому дні труби. Щоб її звільнити, рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали трубу та дістали їжачка, після чого той поспішив у пошуках нових пригод», – йдеться у повідомленні.

Виїзд рятувального екіпажу в складі двох бійців здійснювався на автомобілі САРМ.

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