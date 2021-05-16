На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)

Вогонь знищив моторний відсік і 27 крісел у салоні, ніхто не постраждав

У неділю вранці, 16 травня, на трасі Київ-Чоп у селі Розвадів Стрийського району на Львівщині під час руху загорівся пасажирський автобус із 20 пасажирами. Унаслідок пожежі автобус знищено, люди не постраждали.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

«16 травня о 05:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів, Стрийського району в рейсовому автобусі «Mersedes IRIZAR». В автобусі перебували 20 пасажирів та два водії», – йдеться в повідомленні.

До місця виклику виїхали рятувальники 19-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ. Пожежу ліквідовано о 05:36.

Вогнем знищено моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкоджено обшивки салону на площі 18 кв. м, 24 крісла. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 9 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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