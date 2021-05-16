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    На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)

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    Унаслідок пожежі автобус знищено - На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)

    Унаслідок пожежі автобус знищено

    Фото ГУ ДСНС у Львівській області

    Вогонь знищив моторний відсік і 27 крісел у салоні, ніхто не постраждав

    У неділю вранці, 16 травня, на трасі Київ-Чоп у селі Розвадів Стрийського району на Львівщині під час руху загорівся пасажирський автобус із 20 пасажирами. Унаслідок пожежі автобус знищено, люди не постраждали.

    Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

    «16 травня о 05:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів, Стрийського району в рейсовому автобусі «Mersedes IRIZAR». В автобусі перебували 20 пасажирів та два водії», – йдеться в повідомленні.

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    На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)
    На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)
    На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)
    На Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей (фото)
    Фото ГУ ДСНС у Львівській області

    До місця виклику виїхали рятувальники 19-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ. Пожежу ліквідовано о 05:36.

    Вогнем знищено моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкоджено обшивки салону на площі 18 кв. м, 24 крісла. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    До ліквідації пожежі залучили 9 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

    Нагадаємо, на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії чотири людини загинули.

    Також повідомлялося, що у Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

    Теги: ЗМІ Львівщина ДСНС рятувальники
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