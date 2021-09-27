Смертельна аварія на Рівненщині: автомобіль злетів з мосту (фото)

Рятувальники дістали з салону автомобіля тіло загиблого водія

На Рівненщині неподалік села Кричильськ Сарненської громади з мосту, що йде через річку Горинь, злетів автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Після прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що транспортний засіб (легковий автомобіль Volkswagen Golf), який злетів з мосту, знаходиться в річці. Візуально було виявлено в салоні автомобіля людину.

Рятувальники дістали з салону автомобіля тіло загиблого водія 1997 року народження.

Транспортний засіб підняли на поверхню за допомогою трактора та маніпулятора із залученням місцевого населення і рятувальників.

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