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    Смертельна аварія на Рівненщині: автомобіль злетів з мосту (фото)

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    Водій автівки загинув - Смертельна аварія на Рівненщині: автомобіль злетів з мосту (фото)

    Водій автівки загинув

    Фото: Facebook Головне управління ДСНС у Рівненській області

    Рятувальники дістали з салону автомобіля тіло загиблого водія

    На Рівненщині неподалік села Кричильськ Сарненської громади з мосту, що йде через річку Горинь, злетів автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

    Після прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що транспортний засіб (легковий автомобіль Volkswagen Golf), який злетів з мосту, знаходиться в річці. Візуально було виявлено в салоні автомобіля людину.

    Рятувальники дістали з салону автомобіля тіло загиблого водія 1997 року народження.

    Транспортний засіб підняли на поверхню за допомогою трактора та маніпулятора із залученням місцевого населення і рятувальників.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок потрійного ДТП у Херсонській області загинуло двоє людей.

    Нагадаємо, на Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин.

    24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

    До слова, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.

    Теги: водій автомобіль аварія рятувальники Volkswagen
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    Смертельна аварія на Рівненщині: автомобіль злетів з мосту (фото)