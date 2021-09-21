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    У Запорізькій області вибухнув приватний будинок (фото)

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    Власник будинку травмувався<br /><br /><br /> - У Запорізькій області вибухнув приватний будинок (фото)
    Власник будинку травмувався


    Фото Нацполіції

    Нетверезий чоловік необережно поводився із газовим балоном

    У Запорізькій області вибухнув приватний будинок внаслідок необережного поводження з газом. 71-річний власник отримав тілесні опіки. Про це пише пресслужба Національної поліції.

    Зазначається, що вибух стався внаслідок того як 71-річний власник будинку необережно поводився з газовим приладдям.

    «Правоохоронці встановили, що 71-річний мешканець міста Токмак, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, необережно поводився з газовим приладдям, в результаті чого спричинив вибух газового балона в господарській будівлі на території свого домоволодіння», – пише пресслужба.

    Внаслідок вибуху чоловік отримав 65% опіків тіла й ушкодження. Постраждалого негайно госпіталізували до реанімаційного відділення.

    Рятувальники продовжували заходи з ліквідації пожежі.

    Попередньо прилеглі будинки не пошкоджені, інших постраждалих немає.

    Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії вибуху автівки 15 вересня у Дніпрі, внаслідок якого загинуло двоє людей – співробітниця регіонального управління ДСНС Дар’я Гречіщева та парамедик Олексій Кавлак.

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    Теги: вибух рятувальники Запорізька область будинок чоловік
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    У Запорізькій області вибухнув приватний будинок (фото)