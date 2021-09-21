У Запорізькій області вибухнув приватний будинок (фото)

Нетверезий чоловік необережно поводився із газовим балоном

У Запорізькій області вибухнув приватний будинок внаслідок необережного поводження з газом. 71-річний власник отримав тілесні опіки. Про це пише пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що вибух стався внаслідок того як 71-річний власник будинку необережно поводився з газовим приладдям.

«Правоохоронці встановили, що 71-річний мешканець міста Токмак, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, необережно поводився з газовим приладдям, в результаті чого спричинив вибух газового балона в господарській будівлі на території свого домоволодіння», – пише пресслужба.

Внаслідок вибуху чоловік отримав 65% опіків тіла й ушкодження. Постраждалого негайно госпіталізували до реанімаційного відділення.

Рятувальники продовжували заходи з ліквідації пожежі.

Попередньо прилеглі будинки не пошкоджені, інших постраждалих немає.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії вибуху автівки 15 вересня у Дніпрі, внаслідок якого загинуло двоє людей – співробітниця регіонального управління ДСНС Дар’я Гречіщева та парамедик Олексій Кавлак.

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