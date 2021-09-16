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    У Запоріжжі проаналізували питну воду: всі проби – з відхиленням від норми

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    У місті та прилеглих селах люди масово скаржаться на неприємний запах води - У Запоріжжі проаналізували питну воду: всі проби – з відхиленням від норми
    У місті та прилеглих селах люди масово скаржаться на неприємний запах води
    Фото з відкритих джерел

    Керівництву міста рекомендують терміново створити комісію для перевірки якості води

    У Запоріжжі за результатами лабораторного контролю у всіх досліджених пробах питної води виявлені відхилення від гігієнічних нормативів за органолептичними показниками: запах, смак та присмак. Про це повідомляє пресслужба ГУ «Держпродспоживслужби в Запорізькій області».

    «За результатами лабораторного контролю у всіх досліджених пробах питної води (100%) виявлені відхилення від гігієнічних нормативів за органолептичними показниками: запах, смак та присмак», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

    За їхньою інформацією, з урядової гарячої лінії і в телефонному режимі продовжують надходити численні звернення мешканців міста Запоріжжя та села Матвіївка Запорізького району на погіршення якості питної води (неприємний запах та присмак) у системах централізованого питного водопостачання КП «Водоканал» Запорізької міської ради.

    Випробувальною лабораторією Запорізької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було здійснено відбір зразків питної води в закладах освіти та за адресами, вказаними у скаргах людей.

    Керівництво служби надіслало лист запорізькому міському голові Володимиру Буряку щодо термінового створення комісії, з залученням всіх зацікавлених служб, для перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян щодо незадовільної якості питної води.

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    Теги: Запоріжжя водопостачання
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    У Запоріжжі проаналізували питну воду: всі проби – з відхиленням від норми