На Запоріжжі працівники турфірми продавали підроблені ПЛР-тести на Covid-19

У Запоріжжі турфірму викрили на продажу підроблених ПЛР-тестів на ковід

Клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку за кордон

У Запоріжжі викрили туристичну фірму, яка виготовляла довідки з негативним результатом на Covid-19для перетину державного кордону. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що представники місцевого туристичного агентства виготовляли довідки з негативним результатом на Covid-19для перетину державного кордону. З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та «чорнові» записи.

Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

Також обшук провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Слідчі дії тривають.

У Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над тим, аби якомога більше українців були вакциновані та отримали відповідний паспорт. Однак очільник відомства не виключає, що документ можуть підробляти. Віктор Ляшко зауважив, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорта громадянина.

Нагадаємо, ділок з Львівщини торгував підробленими covid-сертифікатами. Тепер йому загрожує в’язниця.

Раніше з'ясувалося, що житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести. Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

Також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19.

Читайте також: