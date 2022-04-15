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    Події в Україні

    У застосунку «Дія» відновилися дві послуги

    Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу&nbsp; - У застосунку «Дія» відновилися дві послуги
    Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу 
    фото з відкритих джерел

    Відтепер знову можна користуватися посвідченням водія та техпаспортом у «Дії»

    Посвідчення водія та техпаспорт знову доступні в «Дії». У застосунку документи підтягнуться автоматично. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

    Як відомо, від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу в безпечному місці.

    Електронні водійське посвідчення та техпаспорт прирівняли до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де.

    Нагадаємо, у додаток «Дія» вже надійшло понад 77 тисяч заявок про пошкоджене майно. Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч.

    Також у застосунку «Дія» запустили нову функцію – «ДіяРадіо».

    Тепер разом із «Дія.TV», де українці можуть дивитись марафон із новинами, також доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.

    Читайте також: «Дія» відключає доступ до цифрових документів
    Теги: росія МВС окупанти марафон війна радіо документи українці Україна послуги майно окупація #stoprussia
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    У застосунку «Дія» відновилися дві послуги