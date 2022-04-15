Подробиці денного обстрілу Миколаєва: загинули п’ятеро містян (фото)

Російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню «Нової пошти» в Миколаєві

Житлові квартали Миколаєва обстріляли касетними снарядами

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва касетними снарядами. П'ятеро осіб загинули, а 15 отримали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих. П'ятий чоловік підняв снаряд, який не розірвався. Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно», – наголосив Кім.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню «Нової пошти» в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник намагається закріпитися – провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.