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    «Це варварство, масові вбивства»: П'єр Рішар звернувся до Путіна через війну в Україні

    Знаменитий французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення, в якому засудив російську війну в Україні - «Це варварство, масові вбивства»: П'єр Рішар звернувся до Путіна через війну в Україні

    Знаменитий французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення, в якому засудив російську війну в Україні

    скріншот з відео

    Легендарний артист не може залишатися байдужим до безчинств Росії в Україні

    Світові знаменитості продовжують демонструвати солідарність та людяність, оточуючи Україну своєю підтримкою. Про це ми не втомлюємося говорити і дякувати всім, хто бореться разом з нами з російським злом. Один з них – легендарний французький актор П'єр Рішар.

    Зірка фільму «Високий блондин у чорному черевику» звернувся особисто до Путіна, засуджуючи його війну в Україні, яка стала «масовим вбивством», «варварством». Відеозвернення опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.

    «Пане президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також добре знаю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів. Це просто жахливо», - сказав П'єр Рішар.

    Культовий актор сказав, що постійно стежить за новинами з України і буквально в шоці від кадрів із численними вбитими людьми та зруйнованими містами. Але був час, коли артист насолоджувався у Києві дегустацією вин.

    «Я хотів би сказати, пане міністре, що я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента. Я високо ціную їхню сміливість і дух протистояння, їхню самовідданність. Я ними захоплююсь. Ось що я хотів сказати вам. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якнайшвидше, тому що продовжувати це просто огидно», – резюмував артист.

    Теги: росія окупанти кіно геноцид війна путін Франція вбивство Україна артист актор окупація #stoprussia
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    «Це варварство, масові вбивства»: П'єр Рішар звернувся до Путіна через війну в Україні