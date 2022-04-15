Артилеристи на сході вразили техніку та кілька десятків живої сили ворога
Рашисти здійснили одну атаку
фото: оперативно-тактичне угруповання «Схід»
ЗСУ за добу знищили понад 20 окупантів
Українські захисники оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів. Про це повідомляє пресслужба угруповання.
Зокрема, 15 квітня російські війська здійснили одну атаку. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню живої сили ворога та техніці.
У ході боїв ЗСУ знищили:
- особового складу – 22;
- танків – 1;
- артилерійських систем – 1;
- АТ – 1;
- БПЛА – 2;
- спеціальна техніка – 1.
Нагадаємо, напередодні бійці на сході знищили 30 окупантів разом із технікою.
Ще раніше ЗСУ на сході відбили атаку рашистів.
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