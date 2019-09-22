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    Події в Україні

    У Житомирі під час свята на дітей впав металевий банер: четверо постраждалих

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    <p>Внаслідок інциденту були травмовані діти у віці від 10 до 11 років</p> - У Житомирі під час свята на дітей впав металевий банер: четверо постраждалих

    Внаслідок інциденту були травмовані діти у віці від 10 до 11 років

    Фото: zhitomir.info

    Рекламний банер впав в результаті пориву вітру

    У Житомирі внаслідок падіння рекламного банера постраждали чотири дитини.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

    Згідно з інформацією, 21 вересня в поліцію надійшло повідомлення про травмування чотирьох дітей в результаті падіння металевої конструкції. На місце події прибули медики та поліцейські.

    За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова в результаті пориву вітру впав банер, внаслідок чого були травмовані діти у віці від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і три дівчинки.

    Дітей доставили в обласну дитячу лікарню. За наявною інформацією, у них діагностовано забої.

    До слова, у Вінниці відзначили День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок.

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