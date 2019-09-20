У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
У Вінниці влаштували акцію з нагоди Дня Миру, що відзначатиметься завтра. В її межах відбулися музичні та творчі виступи поетів та музикантів, а діти запустили в небо близько півсотні повітряних кульок синього та жовтого кольорів
О 10-ій ранку на Європейській площі зібралися учасники творчих дитячих колективів, представники обласної та міської рад, волонтери, активісти, а також понад 50 глядачів, серед яких були переважно школярі. Передусім організатори (ГО «Вінницька обласна Рада жінок України» за підтримки Вінницької ОДА та Вінницької міської ради) роздали дітям жовто-блакитні кульки.
Спочатку юний співак виконав пісню «Я не хочу гратись у війну», а після цього 14 дівчаток у легких синьо-жовтих сукенках та з віночками на головах виконали танець під патріотичну композицію.
Малеча поаплодувала дівчаткам і відпустила кульки в небо. Втім дехто залишив кульку собі й не відпускав протягом всієї акції.
Згодом ведуча заходу розповіла про те, чому саме сьогодні відзначається День миру.
Після цього хлопець заспівав пісню на тему миру, а за ним перед глядачами виступила поетеса та композиторка Вероніка Остапчук, яка виконала патріотичну композицію під гітару.
За тим до мікрофону підійшла Діана Семчук, яка прочитала «Молитву за Україну». Дівчинці маленькі слухачі ще поаплодували, попри очевидно замерзлі руки, а потім слово брали представники обласної Ради.
Промови декого зі спікерів були доволі тривалими, відтак багато дітей постійно шукали собі «розвагу»: хтось дивився в небо, хтось говорив з другом чи подругою, хтось просто позіхав. Частина малечі очевидно змерзла, оскільки на вулиці було доволі прохолодно – всього +10 °С. Втім на завершальні слова більшості спікерів «Слава Україні» – всі глядачі дружно відповідали «Героям слава!».
В цей час дорослі говорили про війну та вікову боротьбу в Україні, важливість Миру та висловлювали вдячність за мирне небо нашим захисникам.
Наприкінці акції її учасники вирушили на Алею Слави, щоб покладанням квітів вшанувати пам’ять загиблих бійців.
Джерело: VЕЖА