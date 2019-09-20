У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок



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У Вінниці влаштували акцію з нагоди Дня Миру, що відзначатиметься завтра. В її межах відбулися музичні та творчі виступи поетів та музикантів, а діти запустили в небо близько півсотні повітряних кульок синього та жовтого кольорів

О 10-ій ранку на Європейській площі зібралися учасники творчих дитячих колективів, представники обласної та міської рад, волонтери, активісти, а також понад 50 глядачів, серед яких були переважно школярі. Передусім організатори (ГО «Вінницька обласна Рада жінок України» за підтримки Вінницької ОДА та Вінницької міської ради) роздали дітям жовто-блакитні кульки.

Спочатку юний співак виконав пісню «Я не хочу гратись у війну», а після цього 14 дівчаток у легких синьо-жовтих сукенках та з віночками на головах виконали танець під патріотичну композицію.

Малеча поаплодувала дівчаткам і відпустила кульки в небо. Втім дехто залишив кульку собі й не відпускав протягом всієї акції.

Згодом ведуча заходу розповіла про те, чому саме сьогодні відзначається День миру.

Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН від 30 листопада 1982 року і відзначається в 3-й вівторок вересня. Генеральна Асамблея в резолюції 55/282 від 7 вересня 2001 року ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. Асамблея заявила, що День Миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримувати припинення воєнних дій протягом цього дня. Генеральна Асамблея закликала всіх держав-членів ООН, регіональні і неурядові організації й окремих людей відповідним чином відзначати День, у тому числі шляхом освіти й інформування громадськості, і співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй.

Після цього хлопець заспівав пісню на тему миру, а за ним перед глядачами виступила поетеса та композиторка Вероніка Остапчук, яка виконала патріотичну композицію під гітару.

За тим до мікрофону підійшла Діана Семчук, яка прочитала «Молитву за Україну». Дівчинці маленькі слухачі ще поаплодували, попри очевидно замерзлі руки, а потім слово брали представники обласної Ради.

Промови декого зі спікерів були доволі тривалими, відтак багато дітей постійно шукали собі «розвагу»: хтось дивився в небо, хтось говорив з другом чи подругою, хтось просто позіхав. Частина малечі очевидно змерзла, оскільки на вулиці було доволі прохолодно – всього +10 °С. Втім на завершальні слова більшості спікерів «Слава Україні» – всі глядачі дружно відповідали «Героям слава!».

В цей час дорослі говорили про війну та вікову боротьбу в Україні, важливість Миру та висловлювали вдячність за мирне небо нашим захисникам.

Наприкінці акції її учасники вирушили на Алею Слави, щоб покладанням квітів вшанувати пам’ять загиблих бійців.

Джерело: VЕЖА