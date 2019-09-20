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    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок

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    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок

    У Вінниці влаштували акцію з нагоди Дня Миру, що відзначатиметься завтра. В її межах відбулися музичні та творчі виступи поетів та музикантів, а діти запустили в небо близько півсотні повітряних кульок синього та жовтого кольорів

    О 10-ій ранку на Європейській площі зібралися учасники творчих дитячих колективів, представники обласної та міської рад, волонтери, активісти, а також понад 50 глядачів, серед яких були переважно школярі. Передусім організатори (ГО «Вінницька обласна Рада жінок України» за підтримки Вінницької ОДА та Вінницької міської ради) роздали дітям жовто-блакитні кульки.

    Спочатку юний співак виконав пісню «Я не хочу гратись у війну», а після цього 14 дівчаток у легких синьо-жовтих сукенках та з віночками на головах виконали танець під патріотичну композицію.

    Малеча поаплодувала дівчаткам і відпустила кульки в небо. Втім дехто залишив кульку собі й не відпускав протягом всієї акції.

    Згодом ведуча заходу розповіла про те, чому саме сьогодні відзначається День миру.

    Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН від 30 листопада 1982 року і відзначається в 3-й вівторок вересня. Генеральна Асамблея в резолюції 55/282 від 7 вересня 2001 року ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня.
    Асамблея заявила, що День Миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримувати припинення воєнних дій протягом цього дня.
    Генеральна Асамблея закликала всіх держав-членів ООН, регіональні і неурядові організації й окремих людей відповідним чином відзначати День, у тому числі шляхом освіти й інформування громадськості, і співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй.

    Після цього хлопець заспівав пісню на тему миру, а за ним перед глядачами виступила поетеса та композиторка Вероніка Остапчук, яка виконала патріотичну композицію під гітару.

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    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок
    У Вінниці відзначають День Миру танцями і запуском в небо синьо-жовтих кульок

    За тим до мікрофону підійшла Діана Семчук, яка прочитала «Молитву за Україну». Дівчинці маленькі слухачі ще поаплодували, попри очевидно замерзлі руки, а потім слово брали представники обласної Ради.

    Промови декого зі спікерів були доволі тривалими, відтак багато дітей постійно шукали собі «розвагу»: хтось дивився в небо, хтось говорив з другом чи подругою, хтось просто позіхав. Частина малечі очевидно змерзла, оскільки на вулиці було доволі прохолодно – всього +10 °С. Втім на завершальні слова більшості спікерів «Слава Україні» – всі глядачі дружно відповідали «Героям слава!».

    В цей час дорослі говорили про війну та вікову боротьбу в Україні, важливість Миру та висловлювали вдячність за мирне небо нашим захисникам.

    Наприкінці акції її учасники вирушили на Алею Слави, щоб покладанням квітів вшанувати пам’ять загиблих бійців.

    Джерело: VЕЖА

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