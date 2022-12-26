У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи
У деокупованому Херсоні знову неспокійно
У Херсоні вдруге за день лунають вибухи. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
Офіційної інформації поки що немає.
«У Херсоні чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.
Про постраждалих чи руйнування інформації немає.
Нагадаємо, у деокупованому Херсоні сьогодні зранку, 26 грудня, пролунала серія вибухів. У місті та області повітряну тривогу не було оголошено.
До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.
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