У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи

В області не було оголошено повітряну тривогу

У деокупованому Херсоні знову неспокійно

У Херсоні вдруге за день лунають вибухи. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

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Офіційної інформації поки що немає.

«У Херсоні чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.

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Про постраждалих чи руйнування інформації немає.

Нагадаємо, у деокупованому Херсоні сьогодні зранку, 26 грудня, пролунала серія вибухів. У місті та області повітряну тривогу не було оголошено.

До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.