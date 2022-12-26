Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи

glavcom.ua
У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи
В області не було оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

У деокупованому Херсоні знову неспокійно

У Херсоні вдруге за день лунають вибухи. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Офіційної інформації поки що немає.

«У Херсоні чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.

У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи фото 1

Про постраждалих чи руйнування інформації немає.

Нагадаємо, у деокупованому Херсоні сьогодні зранку, 26 грудня, пролунала серія вибухів. У місті та області повітряну тривогу не було оголошено.

До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Читайте також: ЗСУ вразили ворожий штаб на Херсонщині, 70 окупантів поранено
Теги: вибух росія війна обстріл Україна Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона
Росіяни обстріляли дві лікарні в Херсоні, з’явилося відео «прильоту»
Вчора, 17:45
Окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області
Рашисти на Різдво обстріляли Сумщину: оприлюднено подробиці
Вчора, 22:51
Харківщина під мінометними атаками, обстріли Куп’янська. Ситуація в регіонах на 26 грудня
Харківщина під мінометними атаками, обстріли Куп’янська. Ситуація в регіонах на 26 грудня
Сьогодні, 10:07

Події в Україні

Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи
У звільненому Херсоні вже вдруге за день лунають вибухи
Скандальний митрополит Павло хоче залишитися у Києво-Печерській Лаврі (відео)
Скандальний митрополит Павло хоче залишитися у Києво-Печерській Лаврі (відео)
Окупанти у пастці під Бахмутом, Іран знову погрожує Україні. Головне за 26 грудня
Окупанти у пастці під Бахмутом, Іран знову погрожує Україні. Головне за 26 грудня
«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб
У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
63K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
49K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
32K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
15K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
13K
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Новини

Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Сьогодні, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Сьогодні, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Сьогодні, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту