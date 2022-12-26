Харківщина під мінометними атаками, обстріли Куп’янська. Ситуація в регіонах на 26 грудня

На Луганщині ЗСУ відбили атаки окупантів

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

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Сумщина

Минулої доби – одна міна по Середино-Будській громаді, ввечері — ще чотири. Люди не постраждали.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Верхня Терса, Степове, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Полтавка, Малинівка, Білогір'я, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське.

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Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.

Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

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За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

Луганщина

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах Стельмахівки, Площанки, Діброви і Червонопопівки. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині.

Донеччина

Вночі – обстріли Часовоярської та Мар'їнської громад, а також селищ Яковлівка, Бахмутське, Роздолівка Соледарської громади.

Постійні обстріли Бахмута та Авдіївки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Вчора вдень – ракетний удар по Краматорську; 3 ракети влучили у промислове підприємство, зруйновані цехи; постраждалих немає. За добу по області двоє поранених цивільних.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, російські окупанти продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав. Також від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське.

Детальна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів уточнюється.

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.