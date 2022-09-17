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Удар по греблі. Яка ситуація з підтопленням у Кривому Розі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по греблі. Яка ситуація з підтопленням у Кривому Розі
Під час ліквідації підтоплення було відкачано понад 2 тис. куб. м води
фото: ДСНС

На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів

У Кривому Розі ліквідоване підтоплення будинків, що виникло внаслідок удару окупантів по греблі на річці Інгулець. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території.

На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Але це вже не впливає на безпеку людей, зазначив Тимошенко.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під час аварійних робіт було відкачано 2015 куб. м води. 

Нагадаємо, 14 вересня російська армія випустила Кривим Рогом 8 ракет. Пізніше з'ясувалося, що це були ракети «Кинджал» та «Іскандер». Після цього в кількох районах міста зникло водопостачання, адже росіяни навмисне вгатили по гідротехнічній споруді. 

При ударі люди не постраждали, але у річці Інгулець піднявся рівень води до двох метрів. Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі було підтоплено було 112 житлових будинків.

Криворізькі фахівці ДСНС та інші служби спільно кілька разів підривали споруди, щоб уникнути катастрофічних наслідків масштабної аварії. 

15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

16 вересня у Кривому Розі у річці Інгулець почервоніла вода. Фахівці засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем. 

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Теги: окупанти рашисти Кривий Ріг обстріл річка Дніпропетровщина війна Україна росія

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