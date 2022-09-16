Обстріл Кривого Рогу: стало відомо, куди влучили рашисти

Відомо про серйозні руйнації гідротехнічних споруд

Російські війська сьогодні обстріляли критичну інфраструктуру Кривого Рогу. Під обстрілом в чергове опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнування. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд», – написав Резніченко.

За його словами, наразі рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки «прильотів» та роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. «Черговий ракетний терор росіян…Працюємо. Не панікуємо», – додав Резніченко.

Раніше голова ОВА Олександр Вілкул повідомив, що рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.