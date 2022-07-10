Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)

20-річна спортсменка та її батько загинули під час тренування

Правоохоронці розпочали розслідування загибелі працівниці дитсадка і 20-річної спортсменки внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зранку 9 липня ворожа армія РФ здійснила ракетний обстріл забороненими касетними боєприпасами по одному з районів Кривого Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу працівниця дитсадка загинула на місці.

20-річна спортсменка та її батько, які тренувалися на спортмайданчику, отримали численні осколкові поранення та були госпіталізовані до лікарні. Від поранень, несумісних з життям, дівчина померла в реанімаційному відділенні лікарні.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитячого садка та автомобілі містян.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Як повідомлялося, 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг. У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.