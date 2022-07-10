  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
рус
    Події в Україні

    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)

    армія РФ здійснила ракетний обстріл забороненими касетними боєприпасами - Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    армія РФ здійснила ракетний обстріл забороненими касетними боєприпасами
    фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

    20-річна спортсменка та її батько загинули під час тренування

    Правоохоронці розпочали розслідування загибелі працівниці дитсадка і 20-річної спортсменки внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, зранку 9 липня ворожа армія РФ здійснила ракетний обстріл забороненими касетними боєприпасами по одному з районів Кривого Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу працівниця дитсадка загинула на місці.

    20-річна спортсменка та її батько, які тренувалися на спортмайданчику, отримали численні осколкові поранення та були госпіталізовані до лікарні. Від поранень, несумісних з життям, дівчина померла в реанімаційному відділенні лікарні.

    Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитячого садка та автомобілі містян.

    Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)
    фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

    Як повідомлялося, 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг. У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.

    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал війна Кривий Ріг Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Кривому Рогу: подробиці загибелі 20-річної дівчини (фото)