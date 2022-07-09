Обстріл Кривого Рогу: Вілкул повідомив деталі

У Кривому Розі внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки і загинули люди

Вулиці міста всипані касетними боєприпасами

Рашисти обстріляли центр житлової забудови криворізького мікрорайону Інгулець. Про це написав у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, обстріл вівся з ракетними системами залпового вогню БМ-27 «Ураган». Внаслідок обстрілу була пошкоджена школа, також постраждали житлові будинки.

Голова військової адміністрації підтвердив загибель однієї людини – це жінка 1981 року народження.

Крім неї, постраждали батько (1979 р.н.) та донька (2002 р.н.). Чоловік отримав поранення середньої тяжкості, а дівчина з важкими травмами перебуває в операційній.

Олександр Вілкул наголосив на тому, що на вулицях мікрорайону повно касетних боєприпасів: «Не підходьте до незнайомих предметів! На вулиці виїжджають гучномовці про це повідомляти. Наші рятувальники займаються розмінуванням».

Нагадаємо, що раніше про обстріл Кривого Рогу повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Додамо, що кілька днів тому обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині.