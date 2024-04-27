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Удар по психлікарні в Харкові: з’явилися фото наслідків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по психлікарні в Харкові: з’явилися фото наслідків
Наслідки ракетного удару по психлікарні в Харкові
фото: Олег Синєгубов/Telegram

На момент обстрілу в лікувальному корпусі перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників

Російські окупанти завдали ракетного удару С-300 по території психлікарні в Харкові. Фото наслідків оприлюднив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Глава регіону зазначив, що в момент обстрілу в лікувальному корпусі перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників. Від вибуху пошкоджена будівля харчоблоку, водогін та лінії електропередач.
 
«53-річна пацієнтка зазнала травм, їй надали допомогу на місці. Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні», – додав Синєгубов.

Профільні служби продовжують працювати на місці удару. «Головне завдання станом на зараз – якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів», – наголосив посадовець.

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Наслідки ракетного удару по психлікарні в Харкові
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. На місці влучань – вирви у понад десять метрів завглибшки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що під ударом опинився медичний комплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу перебувало більше тисячі осіб – 900 пацієнтів і понад 200 осіб персоналу. Відомо, що ракети влучили у землю, а не в корпуси медзакладу.

Теги: Харків обстріл ракетна атака лікарня

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