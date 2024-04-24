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Атака на житловий комплекс у Харкові: з’явилися фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на житловий комплекс у Харкові: з’явилися фото наслідків
Унаслідок удару РФ було пошкоджено газопровід
фото: Суспільне Харків

Пошкоджень зазнали декілька будинків та десяток автомобілів

Ворог вночі 24 квітня завдав ракетного удару по житловому комплексу в Харкові. Унаслідок цього поранення отримали дві людини, а будинки та автомобілі зазнали пошкоджень. Окрім того, через пошкодження газопроводу мікрорайон залишився без подачі газу.

Як повідомляє «Суспільне Харків», унаслідок атаки поранення склом отримали чоловіки віком 33 та 53 роки. Обом потерпілим надали медичну допомогу на місці. Ще дві людини звернулися до медиків через гострий стресовий розлад.

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фото: Суспільне Харків

Пошкоджень зазнали декілька будинків та десяток автомобілів.

Унаслідок удару РФ було пошкоджено газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети. Ремонтні роботи розпочнуть вранці.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня Росія цілеспрямовано вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова двома ракетами С-300. У місті є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім цього, ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району. Попередньо двома ракетами С-300. Пошкоджені адмінприміщення, без постраждалих.

Як повідомлялося,, у ніч на 24 квітня в Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

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Теги: вибух росія Харків

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