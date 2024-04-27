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У Харкові пролунали вибухи (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи (оновлено)
фото ілюстративне

У місті оголошено тривогу

У ніч на 27 квітня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

«Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів», – пише мер Харкова.

Перед цим повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину без постраждалих, триває обстеження.

«Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація», – додав Ігор Терехов.

Нагадаємо, ворог вночі 24 квітня завдав ракетного удару по житловому комплексу в Харкові.

Унаслідок цього поранення отримали дві людини, а будинки та автомобілі зазнали пошкоджень. Окрім того, через пошкодження газопроводу мікрорайон залишився без подачі газу.

До слова, у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що влада та родин військових виїжджають із Харкова. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

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Теги: Харків вибух тривога

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