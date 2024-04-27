У медзакладі були понад тисяча людей. Мер уточнив наслідки удару по Харкову

Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого перебувало більше тисячі осіб

Ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу

У медичному закладі Харкова, біля якого влучили дві російські ракети цієї ночі, в момент ворожої атаки перебувала понад тисяча людей. Про це розповів міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під ударом опинився медичний комплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу перебувало більше тисячі осіб – 900 пацієнтів і понад 200 персоналу.

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь – легкий», – написав Терехов.

Він додав, що від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці продовжують працювати усі відповідні служби.

У ніч на 27 квітня російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поціливши по території психіатричної лікарні.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300, повідомляє поліція Харківщини. На місці влучань – вирви у понад десять метрів завглибшки.

Унаслідок атаки одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці.

За даними поліції, унаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.