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Окупанти вдарили по Харкову, поціливши по території психіатричної лікарні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Харкову, поціливши по території психіатричної лікарні
На місці влучань – вирви у понад десять метрів завглибшки
фото: Суспільне Харків

Унаслідок атаки одній з пацієнток уламками скла посікло голову

У ніч на 27 квітня російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поціливши по території психіатричної лікарні. Про це повідомляє кореспондент «Суспільне Харків». 

Зазначається, що росіяни вдарили двома ракетами, точний тип яких ще не відомий. На місці влучань – вирви у понад десять метрів завглибшки. 

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фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Медична сестра Вікторія Беляєва розповіла, що під час ракетного удару у відділенні перебував 51 пацієнт. Перевести їх в укриття не встигли, адже перший удар відбувся менш, аніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Унаслідок атаки одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. 

Окупанти вдарили по Харкову, поціливши по території психіатричної лікарні фото 1
фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня в Харкові пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Салтівському району Харкова.

«Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація», – додав Ігор Терехов.

Синєгубов додав, що ракетний удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи.

Теги: вибух окупанти Харків

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