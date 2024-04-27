Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 

Польські військові розпочали необхідну процедуру для забезпечення безпеки повітряного простору

У ніч проти 27 квітня Польща двічі піднімала в небо військові літаки через російську ракетну атаку, спрямовану на захід України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

«У зв’язку з початком чергової хвилі ударів дальньої авіації Російської Федерації по об’єктах, розташованих на території України, відбулося активування польської та союзницької авіації, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Польщі запевнили, що розпочали необхідні процедури «для забезпечення безпеки повітряного простору». Військові підкреслили, що ведуть постійний моніторинг ситуації.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли Варшава здіймає свої літаки під час ворожої атаки на нашу країну. Так, зранку 19 квітня Польща також піднімала в повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні. Мешканців південно-східного регіону країни попереджали про «підвищений рівень шуму».

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.