Удар по ринку в Херсоні: влада показала наслідки

Люди вже почали розбирати завали на ринку

Обстріл стався, коли ринок не працював, людей було мало

Херсонська міська військова адміністрація показала наслідки обстрілу Дніпровському ринку. Торгові ряди зазнали руйнувань.

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Люди почали прибирати уламки після атаки. Обстріл стався, коли ринок не працював, людей було мало.

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За інформацією МВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдень 14 жовтня обстріляли ринок у Херсоні.

Також у суботу, 14 жовтня, вранці російські окупанти знову вкрили вогнем Берислав Херсонської області.

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Як повідомлялося, 14 жовтня о 7 годині ранку російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини.

Триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.