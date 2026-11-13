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Удар по Запоріжжю, вихід Дуки із СІЗО та вибух автомобіля в Москві. Головне за день 13 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар по Запоріжжю, вихід Дуки із СІЗО та вибух автомобіля в Москві. Головне за день 13 листопада 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 13 листопада 2026 року

Російські війська вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, де постраждали 50 людей, серед них восьмеро дітей, генерал СБУ Сергій Дука після виходу із СІЗО заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, а в Москві вибухнув автомобіль, зареєстрований на колишнього прессекретаря експрем’єр-міністра України Миколи Азарова Сергія Заворотного. «Главком» зібрав головні події дня 13 листопада.

У Запоріжжі після удару постраждали 50 людей

Російські окупаційні війська завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

Унаслідок влучання пошкоджено квартири на трьох поверхах багатоповерхівки. Пожежі виникли у квартирах на другому та третьому поверхах, також у дворі загорілися автомобілі.

За останніми даними, поранення дістали 50 людей, серед них восьмеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершили.

Дука вийшов із СІЗО

Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві після внесення застави в розмірі 65 млн грн. Після виходу із СІЗО його зустріли оплесками понад 200 спецпризначенців.

У Москві вибухнув автомобіль, пов’язаний із колишнім прессекретарем Азарова

У Москві на Кіровоградській вулиці вибухнув автомобіль Toyota Fortuner, зареєстрований на колишнього прессекретаря експрем’єр-міністра України Миколи Азарова – Сергія Заворотного.

За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій був закладений під водійським сидінням та спрацював через кілька хвилин після початку руху.

Водій вижив, однак дістав серйозні травми. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудей і спини та ушкодженнями ніг.

Німеччина виділила Україні додаткові €200 млн напередодні зими

Німеччина погодила виділення додаткових €200 млн на підтримку України напередодні зимового періоду.

Фінансування спрямують на стабільне енергопостачання, доступ до питної води, гуманітарну допомогу населенню та підтримку критично важливих соціальних послуг.

Відповідне рішення 13 листопада схвалив бюджетний комітет Бундестагу. Кошти надаватимуть спільно два федеральні міністерства в межах короткострокової зимової допомоги Україні.

В уряді Німеччини наголосили, що через посилення російських атак на цивільну інфраструктуру Україна потребує додаткових ресурсів для забезпечення електро-, тепло- та водопостачання в холодний період.

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Теги: Україна СІЗО окупанти Запоріжжя

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Удар по Запоріжжю, вихід Дуки із СІЗО та вибух автомобіля в Москві. Головне за день 13 листопада 2026 року
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