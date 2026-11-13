Росія отримала від талібів пропозицію про співпрацю в нафтовій галузі

Таліби звернулися до Росії з пропозицією побудувати НПЗ в Афганістані

Афганістан запропонував російським компаніям будувати нафтопереробні заводи та розробляти родовища

Влада Афганістану, сформована рухом «Талібан», запропонувала російським компаніям побудувати нафтопереробні заводи на території країни. Кабул також зацікавлений у збільшенні закупівель російських нафтопродуктів та залученні інвестицій у видобуток природних ресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Afghanistan International.

За словами керівника Ради ділового співробітництва з Афганістаном Дмитра Антонова, афганська сторона запросила російські компанії долучитися до розробки родовищ корисних копалин. У Кабулі розраховують, що така співпраця допоможе збалансувати торгівлю між двома країнами.

Йдеться, зокрема, про будівництво невеликих нафтопереробних заводів, які дозволили б Афганістану розвивати власну переробку нафти. Водночас конкретні терміни реалізації проєктів та обсяги необхідних інвестицій наразі не визначені.

Раніше представники «Талібану» вже пропонували російському бізнесу інвестувати у видобуток нафти й газу. У серпні 2025 року міністр гірничодобувної промисловості та нафти Афганістану Хедаятулла Бадрі під час форуму в Татарстані закликав інвесторів долучатися до освоєння афганських родовищ.

Тоді він пообіцяв потенційним партнерам гарантії безпеки, прозорі умови співпраці та довгострокові можливості для інвестування.

За словами Бадрі, значні запаси вуглеводнів зосереджені в басейнах Амудар'ї, Катаваза та Гільменда. Афганська влада планує використовувати ці ресурси для забезпечення внутрішніх потреб країни, а також для експорту до сусідніх держав.

Пропозиція щодо співпраці в нафтовій галузі пролунала на тлі активізації економічних контактів між Москвою та Кабулом.

Зокрема, 12 листопада до Афганістану прибула російська делегація на чолі з віцепрем'єром РФ Олексієм Оверчуком. До її складу увійшли понад 70 представників бізнесу.

За повідомленням представника талібів Хамдулли Фітрата, під час візиту сторони підписали 15 меморандумів про співпрацю на загальну суму $103 млн.

Домовленості передбачають постачання до Афганістану російських лікарських засобів, пшениці, борошна та рослинної олії. Натомість Кабул розраховує збільшити експорт гранатів до Росії.

За перші вісім місяців 2026 року товарообіг між двома країнами перевищив $349 млн, збільшившись більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Паралельно Росія та Афганістан розвивають військово-технічне співробітництво. У травні 2026 року сторони уклали відповідну угоду, першим етапом реалізації якої має стати ремонт військової техніки радянського виробництва.

Надалі представники «Талібану» також розраховують на постачання російського озброєння.

Рух «Талібан» повернувся до влади в Афганістані в серпні 2021 року після виведення американських військ. Відтоді Москва поступово розширювала політичні та економічні контакти з афганською владою.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Росія та представники руху «Талібан» уклали попередню угоду про постачання до Афганістану нафтопродуктів і пшениці. Домовленості передбачали щорічне постачання близько 1 млн тонн бензину, 1 млн тонн дизельного пального, 500 тис. тонн скрапленого газу та 2 млн тонн пшениці. Раніше Кабул також розглядав можливість бартерної торгівлі з Москвою, пропонуючи в обмін на російське пальне корисні копалини, сухофрукти та лікарські трави.