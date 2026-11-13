YouTube заблокував канали прихильників війни проти України: кого торкнулися обмеження

Під блокування потрапили відомі російські співаки, воєнні блогери та канали популярного мультсеріалу «Маша і Ведмідь»

Відеохостинг YouTube заблокував на території України ще 16 російських каналів, які поширювали пропаганду та контент на підтримку війни проти України. Серед них опинилися ресурси відомих російських артистів, воєнних кореспондентів, Z-блогерів та іншомовні канали популярного мультсеріалу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За інформацією Центру, обмеження торкнулися каналів, пов'язаних із російськими пропагандистами, публічними особами, які підтримують агресію РФ, та ресурсами, що поширюють матеріали на підтримку російської армії.

Зокрема, YouTube заблокував канали російського воєнного кореспондента Олександра Сладкова та Z-блогера Сергія Колясникова, відомого під псевдонімом Zergulio.

Також під обмеження потрапили ресурси російських виконавців Надії Бабкіної, Юлії Савічевої, Вікторії Дайнеко, Маші Вебер та музичного гурту Uma2rman. У ЦПД зазначили, що ці артисти підтримують російську агресію проти України.

Окрім каналів відомих росіян, відеохостинг обмежив доступ до пропагандистських ресурсів «Русские склейки СВО» та «Севастопольский корреспондент».

До переліку також потрапили іншомовні канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Раніше окремі ресурси цього анімаційного проєкту вже ставали об'єктами обмежень на території України.

Центр протидії дезінформації оприлюднив скриншоти, які демонструють недоступність окремих YouTube-каналів для українських користувачів. На зображеннях, зокрема, представлені сторінки російських пропагандистських ресурсів та каналів мультсеріалу.

Водночас ідеться про блокування доступу саме на території України, а не обов'язково про повне видалення відповідних каналів із платформи в усіх країнах.

«Центр протидії дезінформації продовжує системну роботу з очищення інформаційного простору України від осередків російського впливу», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року YouTube заблокував на території України або повністю видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Серед них були ресурси російських виконавців Олега Газманова, Миколи Баскова, Діми Білана, Михайла Боярського, Shaman та інших артистів, які підтримують війну проти України. Обмеження також торкнулися каналів мультсеріалу «Маша і Ведмідь».