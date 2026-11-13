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Автомобіль, що вибухнув у Москві, належить колишньому речнику експрем'єра України Азарова – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Автомобіль, що вибухнув у Москві, належить колишньому речнику експрем'єра України Азарова – ЗМІ
За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій був закладений під водійським сидінням
фото: соцмережі

Водій вижив, однак дістав серйозні травми

Автомобіль Toyota Fortuner, який вибухнув у Москві на вулиці Кіровоградській, зареєстрований на колишнього прессекретаря експрем'єр-міністра України Миколи Азарова – 72-річного журналіста-пропагандиста Сергія Заворотного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

За попередніми даними, позашляховик проїхав близько 200 м після виїзду з подвір'я, коли пролунав вибух. Попередньо, саморобний вибуховий пристрій був закладений під водійським сидінням і спрацював через кілька хвилин після початку руху автомобіля.

Водій вижив, однак дістав серйозні травми. За інформацією пабліків, вибуховою хвилею його викинуло на проїжджу частину. Очевидці намагалися надати чоловікові першу допомогу ще до прибуття медиків.

Попередньо, у Заворотного діагностували осколкові поранення грудей і спини, а також серйозні ушкодження ніг. Його терміново доправляють до лікарні.

Микола Азаровколишній український державний діяч і політик проросійського спрямування, який очолював Кабінет міністрів України з 11 березня 2010 року до 28 січня 2014 року. Після відставки втік з країни. В Україні Микола Азаров перебуває під санкціями з березня 2021 року. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Азаров виправдовував російське вторгнення, стверджуючи, що «НАТО прагнуло розпочати наступ на Росію, розмістивши війська в Україні», а Україна «планувала розпочати військову операцію на Донбасі 25 лютого 2022 року»

Нагадаємо, 13 листопада у Москві вибухнув автомобіль. Інцидент трапився на вулиці Кіровоградській.

Теги: Микола Азаров Москва вибух

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