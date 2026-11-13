Автомобіль, що вибухнув у Москві, належить колишньому речнику експрем'єра України Азарова – ЗМІ
Водій вижив, однак дістав серйозні травми
Автомобіль Toyota Fortuner, який вибухнув у Москві на вулиці Кіровоградській, зареєстрований на колишнього прессекретаря експрем'єр-міністра України Миколи Азарова – 72-річного журналіста-пропагандиста Сергія Заворотного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
За попередніми даними, позашляховик проїхав близько 200 м після виїзду з подвір'я, коли пролунав вибух. Попередньо, саморобний вибуховий пристрій був закладений під водійським сидінням і спрацював через кілька хвилин після початку руху автомобіля.
Водій вижив, однак дістав серйозні травми. За інформацією пабліків, вибуховою хвилею його викинуло на проїжджу частину. Очевидці намагалися надати чоловікові першу допомогу ще до прибуття медиків.
Попередньо, у Заворотного діагностували осколкові поранення грудей і спини, а також серйозні ушкодження ніг. Його терміново доправляють до лікарні.
Нагадаємо, 13 листопада у Москві вибухнув автомобіль. Інцидент трапився на вулиці Кіровоградській.
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