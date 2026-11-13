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НБУ дозволив власникам «Нової пошти» придбати БТА Банк

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НБУ дозволив власникам «Нової пошти» придбати БТА Банк
Співвласники «Нової пошти» отримали дозвіл НБУ на придбання БТА Банку, на базі якого планують створити банк для обслуговування жителів прифронтових і деокупованих територій
фото: НБУ

Співзасновники групи Nova отримали дозвіл на придбання 100% акцій фінансової установи

Національний банк України погодив співвласникам групи Nova, до якої входить «Нова пошта», Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову придбання 100% акцій АТ «БТА Банк». Відповідне рішення правління регулятора ухвалило 12 листопада після аналізу документів заявників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний банк України.

Згідно з рішенням НБУ, Поперешнюк і Климов отримали погодження на спільне опосередковане набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу БТА Банку через компанії групи Nova.

Водночас безпосереднє придбання всіх акцій фінансової установи регулятор погодив товариству з обмеженою відповідальністю «НоваПей Інвест».

Наразі єдиним опосередкованим власником БТА Банку є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв. Після реалізації погодженої угоди контроль над банком перейде до структур, пов'язаних із власниками групи Nova.

Придбання банку стане одним з етапів реалізації планів групи щодо створення банку фінансової інклюзії. Йдеться про окремий тип банківських установ, діяльність яких передбачає роботу на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Основним завданням таких установ стане забезпечення доступу громадян до безпечних фінансових послуг у регіонах, де традиційна банківська інфраструктура працює з обмеженнями.

Насамперед ідеться про прифронтові та деокуповані території України. Через постійні безпекові загрози, пошкодження інфраструктури та перебої зі зв'язком у таких населених пунктах часто відсутні банківські відділення, а дистанційні фінансові сервіси працюють нестабільно.

Банки фінансової інклюзії мають допомогти розширити доступ до базових банківських послуг для населення та підприємств, які працюють у цих регіонах.

Законодавчу основу для створення таких установ Верховна Рада заклала 3 червня 2025 року, коли ухвалила закон про розвиток фінансової інклюзії в Україні.

Документ розробили за участю Національного банку в межах виконання зобов'язань, передбачених меморандумом із Міжнародним валютним фондом.

Необхідність розвитку фінансової інклюзії зумовлена, зокрема, недостатнім рівнем доступності банківських послуг для окремих категорій населення.

Нагадаємо, раніше в Україні планували створити банк фінансової інклюзії на базі «Укрпошти». Для реалізації цього проєкту уряд передав акції Першого інвестиційного банку Міністерству розвитку громад та територій із подальшою передачею поштовому оператору. Передбачалося, що установа обслуговуватиме громадян і мікропідприємства, які мають обмежений доступ до фінансових послуг, зокрема на прифронтових і деокупованих територіях.

Теги: Нова пошта НБУ Нацбанк

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