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Удруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні вдруге за день лунають сирени
фото з відкритих джерел

У Білорусі на зліт пішли МіГ-31, які є носіями ракет «Кинжал»

У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, вдруге оголошена масштабна повітряна тривога.  У Білорусі на зліт пішли МіГ-31, які є носіями ракет «Кинжал».

Удруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, вранці по всій території України, окрім Криму, була оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

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Теги: тривога

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