Украдені в Мелітополі комбайни знайшли на агрофірмі Кадирова

Наразі техніка перебуває у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного

На початку квітня у Мелітополі з виставкового майданчика компанії «Агротек-Інвест» – офіційного дилера американського виробника сільгосптехніки компанії John Deere в Україні – кадирівці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил. Як повідомляє Zn.ua, компанії вдалося вирахувати, куди вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на ній системам, фахівці з’ясували, що наразі техніка перебуває у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного.

Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого «госхоза «Закан-Юрт», спеціалізація якого – вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району. Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором фонду імені Ахмата Кадирова, батька Рамзана Кадирова. Тож не дивно, що в селі на кошти фонду будується багато соціальних об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа – Адама Дєлімханова, що командує нині кадировськими вбивцями на сході України.

Фонд Кадирова-старшого тепер знають і в Мелітополі, бо саме від нього жителям заблокованих населених пунктів окупанти розвозять «гуманітарку» фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова.

Нагадаємо, російські військові незаконно заволоділи новими флагманськими комбайнами S770 та S760, трактором M6195 та сівалкою Vaderstad Tempo, які належали одному з дилерів сільгосптехніки регіону та до окупації Мелітополя залишалися на виставковому майданчику міста.

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