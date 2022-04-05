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    Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів

    Офіцер спецназу армії РФ Артем Лазарев відправляє награбоване своїй сім'ї - Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів
    Офіцер спецназу армії РФ Артем Лазарев відправляє награбоване своїй сім'ї
    фото: t.me/zedigital

    Федоров закликав надсилати фото/відео з окупантами - знайдуть загарбників завдяки штучному інтелекту

    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав надсилати фото та відео російських військових, які вчиняли злочини в українських містах. Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

    «Вони грабували та вбивали мирних людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту. Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома», – зазначив Федоров.

    До прикладу, так знайшли офіцера спецпризначення армії РФ Артема Лазарєва, який відправляв награбоване своїй сім'ї – його обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі.

    «Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити, – закликав міністр. – Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного«.

    Федоров закликав мешканців Київщини надсилати фото/відео з окупантами, які грабували і вбивали мирне населення.

    «Звертаюся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Надсилайте сюди https://t.me/ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити», – наголосив Федоров.

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами міста біля Києва, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.

    Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Буча технології Україна Telegram Михайло Федоров населення окупація #stoprussia
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    Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів