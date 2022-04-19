Угорщина ще раз присягнула Путіну

Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти і газу

Угорщина не підтримає санкції ЄС проти нафти та газу із РФ, зазначив Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу. Позицію уряду Угорщини Сіярто сказав під час брифінгу, повідомляє інформагентство «Анадолу».

Сіярто, який заявив, що важливість ролі Туреччини вкотре виявилася через війну Росії проти України, заявив, що угорський народ не хоче війни у своїх сусідів і виступає за мир.

«Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти», – зазначив Сіярто на брифінгу з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

«Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод», – наголосив міністр.

Сіярто зазначив, що що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців.

Однак, за його словами, постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.

«Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну», – додав Сіярто

На початку квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійарто заявив, що Будапешт відмовляється перевозити зброю для України своєю територію та не голосуватиме за енергетичні санкції ЄС проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один із лідерів країн ЄС вимагав докази, що звірства РФ у Бучі не фейк. ЗМІ пишуть: це був Орбан.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віктор Орбан відмовився надавати Києву озброєння, заборонив транзит зброї через територію своєї країни та не підтримує ембарго на російські нафту та газ.

У розпал виборчої кампанії міністр закордонних справ Петер Сійярто безпідставно заявив, що Україна втручається у внутрішні справи Угорщини, у МЗС України це заперечили.

До слова, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Натомість Віктор Орбан, виступаючи після перемоги своєї партії на парламентських виборах, назвав Володимира Зеленського «опонентом».

При цьому Росія продовжує вважати Угорщину, як і всі інші держави Євросоюзу, «недружньою країною».