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    Недобиті окупанти відправляють з Білорусі в Росію награбоване в Україні майно (відео)

    Окупанти у відділенні російської служби експрес-доставки у Мозирі оформляють доставку речей - Недобиті окупанти відправляють з Білорусі в Росію награбоване в Україні майно (відео)
    Окупанти у відділенні російської служби експрес-доставки у Мозирі оформляють доставку речей

    Загарбники покидали в Україні трупи своїх колег, зате вивезли награбовані речі

    Окупанти, що вижили у ході бойових дій на території України, через кур'єрські доставки в Білорусі відправляють рідним награбоване майно. Відповідне відео з'явилося у мережі.

    «Окупанти перебувають у відділенні російської служби експрес-доставки у Мозирі і оформляють доставку речей», – пише паблік Білоруський Гаюн.

    Також повідомляється, що в Хойниках російські солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок. У них уточнили, що там буде, на що вони відповіли: «Мобільні телефони, речі».

    Нагадаємо, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Недобиті окупанти відправляють з Білорусі в Росію награбоване в Україні майно (відео)