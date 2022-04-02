Недобиті окупанти відправляють з Білорусі в Росію награбоване в Україні майно (відео)

Окупанти у відділенні російської служби експрес-доставки у Мозирі оформляють доставку речей

Загарбники покидали в Україні трупи своїх колег, зате вивезли награбовані речі

Окупанти, що вижили у ході бойових дій на території України, через кур'єрські доставки в Білорусі відправляють рідним награбоване майно. Відповідне відео з'явилося у мережі.

«Окупанти перебувають у відділенні російської служби експрес-доставки у Мозирі і оформляють доставку речей», – пише паблік Білоруський Гаюн.

Також повідомляється, що в Хойниках російські солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок. У них уточнили, що там буде, на що вони відповіли: «Мобільні телефони, речі».

Нагадаємо, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.