Уряд виділив додаткові кошти на зміцнення оборони України

Додаткові кошти Кабмін також надав МВС України

Кабмін виділив 16 млрд грн Міністерству оборони України.Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, на ремонт і модернізацію техніки.

Також грошові виплати отримають родини загиблих у російсько-українській війні бійців ЗСУ.

Крім того, додаткові кошти отримало Міністерство внутрішніх справ.йдеться про 17 млрд грн. Їх витратять на потреби прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які є частиною сил оборони та по всьому фронту знищують російських окупантів.

Зауважимо, що раніше Кабмін уже виділив Міноборони майже 33 млрд гривень. Цю суму взяли із резервного фонду.

Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз виділив Україні ще 500 млн євро на озброєння.

Кошти ЄС підуть на фінансування зброї, засобів індивідуального захисту, пального та аптечок