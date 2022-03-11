Україна ліквідувала ще одного російського льотчика, який бомбив Сирію

Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ

Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії. Про це повідомляє Telegram Останній блокпост.

Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ. Маклагіну було 29 років. Путін посмертно нагородив його «орденом Мужності». Тіло терориста вже доставили у Ростовську область і поховали.

Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.