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    Події в Україні

    Україна ліквідувала ще одного російського льотчика, який бомбив Сирію

    Путін посмертно нагородив окупанта &laquo;орденом Мужності&raquo; - Україна ліквідувала ще одного російського льотчика, який бомбив Сирію
    Путін посмертно нагородив окупанта «орденом Мужності»
    фото: t.me/LastBP/6050

    Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ

    Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії. Про це повідомляє Telegram Останній блокпост.

    Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ. Маклагіну було 29 років. Путін посмертно нагородив його «орденом Мужності». Тіло терориста вже доставили у Ростовську область і поховали.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Теги: Росія ЗМІ ЗСУ Путін Україна #stoprussia
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    Україна ліквідувала ще одного російського льотчика, який бомбив Сирію