Лукашенко прилетів у Росію на зустріч з Путіним (фото)

Путін та Лукашенко обговорять економічну взаємодію в умовах санкційного тиску

Путін та Лукашенко обговорять економічну взаємодію в умовах санкційного тиску

Диктатори мають намір обговорити обстановку в регіоні та в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Росію на зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Диктатори мають намір обговорити актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкційного тиску. Також обстановку в регіоні та в Україні.

Нагадаємо, нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня провів нараду з керівництвом міноборони з метою заслуховування питання щодо забезпечення національної безпеки.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.