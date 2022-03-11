Лукашенко прилетів у Росію на зустріч з Путіним (фото)
Диктатори мають намір обговорити обстановку в регіоні та в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Росію на зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Диктатори мають намір обговорити актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкційного тиску. Також обстановку в регіоні та в Україні.
Нагадаємо, нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня провів нараду з керівництвом міноборони з метою заслуховування питання щодо забезпечення національної безпеки.
Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.