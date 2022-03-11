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    Лукашенко прилетів у Росію на зустріч з Путіним (фото)

    Путін та Лукашенко обговорять економічну взаємодію в умовах санкційного тиску - Лукашенко прилетів у Росію на зустріч з Путіним (фото)
    Путін та Лукашенко обговорять економічну взаємодію в умовах санкційного тиску
    фото: t.me/pul_1

    Диктатори мають намір обговорити обстановку в регіоні та в Україні

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Росію на зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

    Диктатори мають намір обговорити актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкційного тиску. Також обстановку в регіоні та в Україні.

    Нагадаємо, нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня провів нараду з керівництвом міноборони з метою заслуховування питання щодо забезпечення національної безпеки.

    Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко війна Путін президент #stoprussia
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    Лукашенко прилетів у Росію на зустріч з Путіним (фото)